Объем выданных льготных кредитов для бизнеса превысил 47 миллиардов (обновлено)

За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 512 кредитов на 1,6 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы был выдан 18 141 кредит на общую сумму 47,5 млрд грн.

Из них 18, 75 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6 04 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 22,27 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 31 банком.

Как уточнили в Минэкономики, из общей суммы предоставленных на минувшей неделе льготных кредитов в 1,6 млрд грн более 1 млрд грн составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%. Еще 392 млн грн пришлось на соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов, а сумма инвестиционных кредитов составила 148 млн грн.

Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (48%), торговли и производства (24%) и промышленной переработки (16%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.