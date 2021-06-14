Нацбанк предупредил 11 кредитных союзов за непредоставление отчетности

Национальный банк принял решение применить меры воздействия к 11 кредитным союзам в виде обязательства до 30 июня устранить нарушения и их причины.

Соответствующее решение было принято Комитетом по вопросам наблюдения и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 11 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, речь идет о таких кредитных союзах как: "Черновцы", "Самопомощь", "Кредитно-депозитный центр Профессионал", "Лагвис", Закарпатский ощадный КС, "АВС Кредит", "Юк Демос", "Землевладелец", "Первый диалог" и "Еврокредит".

Отмечается, что указанные компании не подали Нацбанку отчетные данные за первый квартал 2021 года. Такие нарушения ими допущены во второй раз за последний календарный год.

Ранее, 9 апреля, НБУ временно остановил все действующие лицензии восьми из этих десяти кредитных союзов. Регулятор обязал их до 20 мая устранить нарушения. Два кредитных союза – "Первый диалог" и "Еврокредит" – уже имели на тот момент приостановленные лицензии.

Еще один кредитный союз, к которому применены меры воздействия – "Западный". Компания подала Нацбанку не всю отчетность за первый квартал 2021 года. Однако, этот союз совершил нарушения впервые за календарный год.