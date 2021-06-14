Курс гривни впервые за год превысил отметку 27 грн/$
В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в понедельник , 14 июня, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 26,9966 грн/$, тогда как в предыдущий торговый день это значение составляло 27,0452 грн/$.
Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, в последний раз перед этим справочное значение курса гривни было выше уровня 28 грн/$ почти год тому назад – 10 июля 2020 года.
Как сообщалось, Национальный банк с 7 по 11 июня купил на межбанковском валютном рынке $375 млн, тогда как курс гривни за неделю укрепился с 27,2914 грн/$ в начале недели до 27,0404 грн/$ по итогам торгов в пятницу.
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Yuriy Karyy
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амфаш
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