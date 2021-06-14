Минэкономики определило пять кластеров развития
Министерство экономики определило пять кластеров развития экономики: "технологическое производство", "энергетическая безопасность и декарбонизация", "безопасность жизни", "город мастеров" и "транспорт и инфраструктуры".
Об этом первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко сообщил в ходе форума "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.
По словам министра, уже проведен детальный анализ составления рейтингов на основе данных и дальнейшее смежное влияние соответствующих кластеров один на одного.
"Мы вернулись к межотраслевым балансам для того, чтобы понять, где нам найти эти точки роста, и для того, чтобы эффективно использовать существующие ресурсы", – сказал Любченко.
Джерело: Интерфакс-Украина
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