Налоговая милиция арестовала сеть АЗС Glusco друга Медведчука (обновлено)

Государственная фискальная служба арестовала корпоративные права группы компаний, которые завозили нефтепродукты из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГФС напоминает, что "в марте 2021 года налоговая милиция совместно со Службой безопасности, при руководстве Офиса генпрокурора разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС".

"Должностные лица нескольких субъектов хозяйствования, организовали незаконную схему вывоза на таможенную территорию Украины, в частности с РФ, нефтепродуктов с использованием морских суден, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплата налогов составляет около 240 млн грн", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что во время оформления импортного топлива, в таможенных декларациях отображались заниженные весовые и качественные показатели топлива (Евро 4). В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и дальнейшей беспрепятственной реализации.

Отмечается, что правоохранители провели более 140 обысков и проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более 100 АЗС.

Обнаружено горюче-смазочных материалов (бензин, дизтопливо, топливо для реактивных двигателей, 6нефтепродукты неизвестного химического состава) общим объемом более 13 млн литров (более 10 тыс. тонн) на сумму более 350 млн грн.

На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн.

"Следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжаются", – подытожили в фискальной службе.

Как уточнили в пресс-службе СБУ, речь идет об аресте корпоративных прав 28 компаний, в собственности которых находятся АЗС и нефтебазы сети Glusco.

"Активы стоимостью более 700 млн грн хотели переписать на других лиц. Таким образом, СБУ не позволила злоумышленникам избежать ответственности и не дала им уклониться от уплаты налогов в Государственный бюджет Украины почти 240 млн грн", – заявили в ведомстве.

В свою очередь в сети АЗС Glusco сообщили о "давлении силовых структур".

Как сообщалось, на минувшей неделе стало известно, что азербайджанская Socar и Нисан Моисеев находятся на завершающей стадии переговоров о продаже сети АЗС Glusco. Моисеев входит в окружение Виктора Медведчука, хотя называет отношения с кумом Путина исключительно дружескими.

Ранее Socar уже заменила структуры Моисеева в цепочке поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

Напомним, зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сегодня сеть насчитывает 105 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев". ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.