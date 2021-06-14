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Налоговая милиция арестовала сеть АЗС Glusco друга Медведчука (обновлено)

Налоговая милиция арестовала сеть АЗС Glusco друга Медведчука (обновлено)

Государственная фискальная служба арестовала корпоративные права группы компаний, которые завозили нефтепродукты из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГФС напоминает, что "в марте 2021 года налоговая милиция совместно со Службой безопасности, при руководстве Офиса генпрокурора разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС".

"Должностные лица нескольких субъектов хозяйствования, организовали незаконную схему вывоза на таможенную территорию Украины, в частности с РФ, нефтепродуктов с использованием морских суден, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплата налогов составляет около 240 млн грн", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что во время оформления импортного топлива, в таможенных декларациях отображались заниженные весовые и качественные показатели топлива (Евро 4). В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и дальнейшей беспрепятственной реализации.

Отмечается, что правоохранители провели более 140 обысков и проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более 100 АЗС.

Обнаружено горюче-смазочных материалов (бензин, дизтопливо, топливо для реактивных двигателей, 6нефтепродукты неизвестного химического состава) общим объемом более 13 млн литров (более 10 тыс. тонн) на сумму более 350 млн грн.

На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн.

"Следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжаются", – подытожили в фискальной службе.

Как уточнили в пресс-службе СБУ, речь идет об аресте корпоративных прав 28 компаний, в собственности которых находятся АЗС и нефтебазы сети Glusco.

"Активы стоимостью более 700 млн грн хотели переписать на других лиц. Таким образом, СБУ не позволила злоумышленникам избежать ответственности и не дала им уклониться от уплаты налогов в Государственный бюджет Украины почти 240 млн грн", – заявили в ведомстве.

В свою очередь в сети АЗС Glusco сообщили о "давлении силовых структур".

Как сообщалось, на минувшей неделе стало известно, что азербайджанская Socar и Нисан Моисеев находятся на завершающей стадии переговоров о продаже сети АЗС Glusco. Моисеев входит в окружение Виктора Медведчука, хотя называет отношения с кумом Путина исключительно дружескими.

Ранее Socar уже заменила структуры Моисеева в цепочке поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

Напомним, зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сегодня сеть насчитывает 105 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев". ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.

Автор: 

Джерело:  ГФС
АЗС (1587) Медведчук Віктор (358) ДФС (1513)


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Зачем мешать топливо для реактивных двигателей с бензином? Цена авиатоплива от 35 грн/л.....
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14.06.2021 15:10 Відповісти
Ну государство не эфективный собственник,как утверждают чиновники прийдя к власти а держава це люди , але іх багато, тому упраляти не ефективно 5 на 2 не делится, 40 миллн.га Земли на 35 милнн.украинцев не делится, потому Зеленского и депутатов поменят нельзя,бо вони влада ,тогда кто это себе все возьмет, все эти заправки, нефтепроволы, прошу пошения купит? А какая разница, главное, что Зеленский президент, а он взято не берет и это факт, а берут взятки эти проклятые суды.
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14.06.2021 15:56 Відповісти
О каких 40 млн га вы говорите ? В лучшем случае можно говорить о 2 млн га, все остальное уже давно в частной собственности.
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14.06.2021 18:10 Відповісти
Так открывается же рынок земли, вот и не делится украинская земля на украинцев вообще, напрмер как в Польше, где на 15 мил.га 1 миллн.фермеров, в Голландии на 2 миллн.100 тыс.фермеров по 20 га на хозяйство,уже после консолидации земли и сельское хозяйство самое рентабельное, без всяких олигархических агрохолдингов крепких хозяйственников,только они объедены в кооперативы . Ни Янукович ни Порошенко, своими налогами, кредитными ставками ,рейдерскими атаками, потерей сбережений в банках, и тех кто держал под полушкой ни давали населению зарабатывать в Украине в то время, как сами во время войны и в падемию время на бюджете не теряли и сами пользовались законными и не законными преференциями, а теперь Зеленский посоревнуемся , кто круче олигархи или население, которое должно у себя в стране жить работать и процветать,а не быть на задворках и за коррупции, и хотят сделать крепостными уже де юре без Земли с нищенской зарплатой, пенсией и пособиями.Та что земля в частной собственноси это верно только выдали за паи 24 миллн.из 60 остальное украли, а теперь вводят рынок Земли, что бы узаконить украденное, а остальную землю скупить у бедующего населения от 1 до 3 тыс $, кто не захочет продавать заставят налогами или как сейчас ставят в не равные экономические условия.Да это рынок, но коррупционный и монопольный и ни чего с Европой общего не имеет , а так же с экономическим развитем Украины.
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14.06.2021 20:34 Відповісти
Причем тут агрохолдинги ? 28 млн га паев уже давно в частной собственности. Агрохолдинги 6-7 млн га. В госсобственности должно быть около 10 млн га, по факту 1-2 млн. Остальные при Порошенко приватизировали через передачу в громады.
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14.06.2021 20:53 Відповісти
Эта шарашка раньше называлась ТНК...
думали переименуются и до них не доберутся?
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14.06.2021 18:10 Відповісти
Бєня знищує конкурентів.
Це добре.
Для Бєні,звісно.
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14.06.2021 22:50 Відповісти
Арештувати активи які вже були продані іншій юр особі?
Це типу такий тупий піар?
Але багатьом як бачу навіть тут - це зайшло
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15.06.2021 09:48 Відповісти

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