Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо (обновлено)

Министерство экономики представило информацию о новых расчётах средней стоимости бензина и дизельного топлива на вторую декаду июня.

Как свидетельствуют данные ведомства, на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,09 грн, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,82 грн за литр.

Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 30,82 грн/л. Предельная цена ДТ установлена на уровне – 29,09 грн/л.

По сравнению с началом месяца, когда средняя стоимость бензина и ДТ была рассчитана на уровне 24,92 грн/литр и 20,91 грн/л, на бензин она выросла на 0,9 грн/л (+3,6%), на дизтопливо – на 1,18 грн/л (5,6%), отмечает отраслевое издание enkorr.

Ранее, 2 июня, Кабинет министров внес изменения в формулу определения предельной розничной цены бензина и дизельного топлива, что приведет к ее росту примерно на 0,6-07 грн за литр.

Согласно решению Кабмина, средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) будет определяться Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также внешних логистических и других затрат в размере $27 за тонну.

Таким образом, в формулу расчета были включены логистические и другие затраты сетей АЗС, что добавит к предельной стоимости бензинов 66 копеек за литр (с НДС), а к цене дизтоплива – 73 коп. за литр (с НДС), свидетельствуют подсчеты отраслевого издания enkorr.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что необходимость уточнения механизма расчета "Нафтогазом" средней стоимости топлива возникла исходя из практики применения государственного регулирования ценообразования в этой сфере.

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 14 мая принял постановление, которым на период действия карантина для сетей автозаправочных станций устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).

В начале мая Кабмин опубликовал свое постановление от 29 марта, которым для сетей АЗС вводится обязательное декларирование изменения цен на бензин и дизтопливо на 1% и более за 20 дней.