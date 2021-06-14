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Новини Опалювальний сезон
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Поставщики спрогнозировали повышение тарифов на отопление на 40%

Поставщики спрогнозировали повышение тарифов на отопление на 40%

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) прогнозируют рост тарифов на отопление на 15-40% с учетом предложенных газопоставляющей компанией "Нафтогаз Трейдинг" условий поставок топлива.

Об этом сообщает пресс-служба отраслевого объединения "Укртеплокоммунэнерго".

Согласно сообщению, "Нафтогаз Трейдинг" в новых договорах на закупку газа для предприятий ТКЭ предусмотрел требования авансовых платежей, квотирование объемов потребления и списание средств со счетов предприятий в случае возникновения задолженности.

При этом за нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, к предприятиям ТКЭ будут применяться штрафные санкции в размере 10% от общего месячного объема поставки.

"Укртеплокоммунэнерго" также утверждает, что предложенные "Нафтогаз Трейдингом" квоты на поставки газа ниже необходимых на 10-15%.

"По предварительным прогнозам, при таких условиях поставки газа конечный тариф на отопление в Украине в отопительном сезоне может вырасти на 15-40% в зависимости от города", – отмечается в сообщении.

При этом примерный договор поставки природного газа для производства тепловой энергии, который предприятия ТКЭ получили от ООО "Нафтогаз Трейдинг" 29 мая, предусматривает цену газа на производство тепловой энергии на уровне 7583,89 грн с НДС и транспортировкой. 

Как сообщалось, ранее НАК "Нафтогаз Украины" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепла. В первый год (с июня 2021 года и в течение 13 месяцев) тариф на газ для предприятий теплокоммунэнерго составит 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа на транспортировку).

Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.

Автор: 

газ (7922) Нафтогаз (3308) опалення (561) вугілля (1895) опалювальний сезон (1149) Теплокомуненерго (432)


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Топ коментарі
+13
Слава Зеле!
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14.06.2021 16:11
+11
Проделки Петра, не иначе. Зеленые подтвердят..
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14.06.2021 17:12
+11
Мало поднимают.
Не доходит.
Надо больше, чтоб дошло, наконец...
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14.06.2021 20:53
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Слава Зеле!
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14.06.2021 16:11 Відповісти
В нас під Києвом один квадратний метр цієї теплої зими був по 65 грн. За 65 метрів лише за опалення платили 4,300 !!! Ще треба окремо заплатити за газ бо плита і водонагрівач. В сумі, комуналка виходила 6,500. Тепер обіцяють підняти ще й електрику, ЖЕК тощо. Це що заробляти лише на комуналку 10, 000 ???? Не дивно, чому люди в Польшу тікають... Поставщики спрогнозировали повышение тарифов на отопление на 40% - Цензор.НЕТ 7048
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14.06.2021 19:19 Відповісти
я про центральне опалення кажу
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14.06.2021 21:44 Відповісти
за кого голосовали те люди которые тикают?
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14.06.2021 21:08 Відповісти
Поставщики спрогнозировали повышение тарифов на отопление на 40%

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прогнозірую несплату населенням 40% вартості комунпослуг.
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14.06.2021 22:39 Відповісти
зе-ли уже подсуетились, оплата насильно с карточки...
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15.06.2021 05:01 Відповісти
зеля сказав - у сраку МВФ-
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14.06.2021 21:07 Відповісти
"Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину. ВИДЕО"

https://censor.net/ru/news/3162949/zelenskiyi_my_nashli_interesnoe_reshenie_kotoroe_pozvolit_umenshit_tarify_pochti_napolovinu_video
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14.06.2021 22:11 Відповісти
Слава украинцам .
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14.06.2021 16:13 Відповісти
какая прелесть...
и увеличение неплатежей на столько же... не прогнозируют ????
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14.06.2021 16:25 Відповісти
Проделки Петра, не иначе. Зеленые подтвердят..
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14.06.2021 17:12 Відповісти
В мире, где нет конкуренции завтра вам любой монополист скажет что его услуги стоят... все ваши деньги и ни центом меньше.
А еще в этом мире нет антимонопольного комитета...
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14.06.2021 17:23 Відповісти
и профсоюза потребителей

настоящего
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14.06.2021 18:35 Відповісти
Бандитская власть грабит народ! Народ терпит, так отчего же его и не грабить?!
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14.06.2021 18:23 Відповісти
....а на что им жить , если они больше не на что не способны как только тырить, извиняйте , терпилы!!!))
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15.06.2021 09:00 Відповісти
Щоб ви там на верху повиздихали! Таке творити зі своїм народом може тільки послідня сволота.
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14.06.2021 20:22 Відповісти
Мало поднимают.
Не доходит.
Надо больше, чтоб дошло, наконец...
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14.06.2021 20:53 Відповісти
Дайте ему ещё 100 дней 😂
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14.06.2021 22:22 Відповісти
Але бунту не буде. Всі, хто можуть- виїдуть в Польшу. Хто не може- піде в кращий світ.
Залишаться тільки бариги, чиновники і їхня челядь
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14.06.2021 22:22 Відповісти
а чё так мало, 40% это как-то даже не серьезно, давайте округлять до 100%, громадяне чекають !
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15.06.2021 00:14 Відповісти
Как говорится-ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!
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15.06.2021 00:18 Відповісти
Это конец этой власти!!!
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15.06.2021 00:39 Відповісти
Ух какой вы оптимист...))
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15.06.2021 06:46 Відповісти
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15.06.2021 09:01 Відповісти
зе-перемога ) жри.Те твари
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15.06.2021 04:57 Відповісти
что то Майданом запахло....
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15.06.2021 08:45 Відповісти
..кто обслуживать Майдан - ау , есть желающие!!??
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15.06.2021 09:02 Відповісти
Нужно менять власть на ту, которая не будет поощрять олигархов и на ту власть, которая будет работать на людей и будет понижать тарифы для людей. Эта власть полностью олигархическая и олигархи при ней разбогатели за 1 год в 3 раза, а народ становится беднее ибо олигархи, как рэкет выбивает из людей деньги платежками. В нормальных странах отзывают власть, если она работает не представляя голоса, который дал народ и эту олигархическую власть лживую нужно гнать пинками из власть прямо в тюрьму!!!
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15.06.2021 13:37 Відповісти

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