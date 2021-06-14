Иордания разрешила поставки овец из Украины, – Госпродпотребслужба

Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей утвердила с министерством сельского хозяйства Иорданского Хашимитского Королевства новую форму ветеринарного сертификата на экспорт овец для забоя.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужба.

Указанный сертификат является четвертым документом, согласованным между двумя странами, ранее они договорились об экспорте из Украины охлажденной замороженной говядины, охлажденного мяса овец и крупного рогатого скота для убоя.

Отмечается, что форму сертификата разработали после предоставления иорданской стороной новых требований к совершению экспортных процедур.

Напомним, Украина и Кувейт также согласовали новый ветеринарный сертификат на экспорт мелкого рогатого скота.