В России обанкротился связанный с беглым олигархом Курченко банк

Банк России своим отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО "Банк энергетического машиностроения" ("Энергомашбанк"), связанным с беглым олигархом Сереем Курченко.

Как сообщается на сайте банка, банк занимал 145 место по величине активов в РФ.

"Банк России принял такое решение... руководствуясь тем, что "Энергомашбанк": полностью утратил собственные средства (капитал); реализовывал высоко-рисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России", – сказано в сообщении.

Кроме того, в течение последних 12 месяцев российский регулятор неоднократно применял меры воздействия в отношении этого банка, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

"Энергомашбанк" также оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, а собственниками кредитной организации не были приняты необходимые меры по повышению финансовой устойчивости кредитной организации.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление "Энергомашбанком" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и ввел в банке временную администрацию.

"Энергомашбанк" с 2018 года оформлен на 11 физлиц, большинство из которых зарегистрированы в Харьковской области. Банк связывали с беглым олигархом Сереем Курченко, известно что "Энергомашбанк" кредитовал бизнес Курченко на оккупированном Донбассе.

Кроме того после банкротства банка о причастности Курченко к его деятельности публично заявили в группировке "ДНР" через подконтрольные боевикам СМИ. В частности, на телеканале "Юнион" вышел сюжет о том, что захваченные ранее предприятия неподконтрольного Донбасса перешли под контроль нового инвестора из России. В сюжете говорится, что предыдущие владельцы компании "Внешторгсервис", которая в свою очередь, контролировала ряд промышленных предприятий в Донецке и Луганске, связаны с "Энергомашбанком".