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В России обанкротился связанный с беглым олигархом Курченко банк

В России обанкротился связанный с беглым олигархом Курченко банк

Банк России своим отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО "Банк энергетического машиностроения" ("Энергомашбанк"), связанным с беглым олигархом Сереем Курченко.

Как сообщается на сайте банка, банк занимал 145 место по величине активов в РФ.

"Банк России принял такое решение... руководствуясь тем, что "Энергомашбанк": полностью утратил собственные средства (капитал); реализовывал высоко-рисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России", – сказано в сообщении.

Кроме того, в течение последних 12 месяцев российский регулятор неоднократно применял меры воздействия в отношении этого банка, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

"Энергомашбанк" также оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, а собственниками кредитной организации не были приняты необходимые меры по повышению финансовой устойчивости кредитной организации.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление "Энергомашбанком" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и ввел в банке временную администрацию.

"Энергомашбанк" с 2018 года оформлен на 11 физлиц, большинство из которых зарегистрированы в Харьковской области. Банк связывали с беглым олигархом Сереем Курченко, известно что "Энергомашбанк" кредитовал бизнес Курченко на оккупированном Донбассе.

Кроме того после банкротства банка о причастности Курченко к его деятельности публично заявили в группировке "ДНР" через подконтрольные боевикам СМИ. В частности, на телеканале "Юнион" вышел сюжет о том, что захваченные ранее предприятия неподконтрольного Донбасса перешли под контроль нового инвестора из России. В сюжете говорится, что предыдущие владельцы компании "Внешторгсервис", которая в свою очередь, контролировала ряд промышленных предприятий в Донецке и Луганске, связаны с "Энергомашбанком".

Автор: 

банки (6951) банкрутство (548) Курченко Сергій (233)


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14.06.2021 16:17 Відповісти
Сырожа хотел построить собственную империю, но умел только воровать..
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14.06.2021 16:37 Відповісти
Так вроде же Сережа не воровал, а был просто прикрытием для Саши стоматолога.
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14.06.2021 17:20 Відповісти
Сырожа воровал с большим аппетитом, и до и после Саши стоматолога..
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14.06.2021 17:34 Відповісти
Каким образом? Во власти не был, своих депутатов в ВР не содержал?
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14.06.2021 19:41 Відповісти
простите, вы сколько лет живете в Украине?..
рефинанс "БрокБизнебанк" более 2 млрд грн кто стырил?
кто сидел в ************* и открыто на всю страну занимался конвертами/площадками?
кто собирал налик со всего рынка спижжиженного газа и не платил налоги
и т.д...
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14.06.2021 20:18 Відповісти
Ну так это все и делал Саша-стоматолог, а Сережа был для прикрытия, чтобы не светить его имя и его бати
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14.06.2021 21:01 Відповісти
ая-яй....Украина ему должна...ну хоть грамотку... за банкротство раша банка? не ??? ))))
(я уже молчу про компенсацию...тут надо лично зелебобку или ермака просить)))))
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14.06.2021 17:09 Відповісти
достаточно официально объявить его внештатным сотрудником СБУ и пусть кацапы потом роги себе чешут
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15.06.2021 00:21 Відповісти

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