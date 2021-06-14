Зеленский признал наличие задолженности по зарплате перед врачами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ужесточения ответственности чиновников за невыплаты врачам, борющимся с COVID-19, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по их заработной плате.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский отметил необходимость жесткой персональной ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.

"Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи – на передовой борьбы с пандемией", – отметил он.

Глава государства призвал главу правительства Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Виктора Ляшко взять этот вопрос под контроль.

По итогам селекторного совещания у президента также отмечено, что Украина вошла в "зеленую" зону по критериям Европейского союза, а показатели заболеваемости стали самыми низкими за последний год.

Как сообщилось, в апреле Кабинет министров выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения расходов по программе медицинских гарантий для граждан. Теперь Служба здоровья может столкнуться с нехваткой средств на оплату услуг больниц в конце года.