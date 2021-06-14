"Укравтодор" выпустит шестилетние евробонды под гарантии государства, – СМИ

Агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует осуществить выпуск еврооблигаций в долларах под суверенную гарантию и уже назначило его организаторами J.P. Morgan и украинские Dragon Capital и "Укрэксимбанк".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

По его словам, звонки с инвесторами стартуют 15 июня. Срок обращения облигаций составляет 6,25 года, добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, "Укравтодор" 28 мая подписал договор с компанией White&Case LLP (Великобритания) о предоставлении юридических консультаций по вопросам привлечения долгового финансирования путем выпуска еврооблигаций под государственные гарантии. Услуги британских юристов обойдутся "Укравтодору" в $1,81 млн.

Напомним, в конце мая Кабмин предоставил "Укравтодору" госгарантии для привлечения кредитных средств на сумму 10 млрд грн на срок до 15 лет. С учетом принятых правительством в апреле решений, с начала года "Укравтодор" получил гарантии государства по кредитам уже на 30 млрд грн.