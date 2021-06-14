В Украине введут международную сертификацию владения компьютером

Министерство цифровой трансформации и Украинская ассоциация специалистов информационных технологий совместно внедрят в Украине международную сертификацию навыков владения компьютером (ICDL – International Computer Driver Licence).

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

ICDL – это сертификация, позволяющая людям засвидетельствовать свои навыки работы с компьютером по международному стандарту. ЮНЕСКО выделяет ICDL как пример международной рамки компетенций.

Качество и репутация ICDL основываются на более чем 20-летнем опыте предоставления сертификационных программ, сертификация ICDL доступна в более чем 100 странах.

Это сеть из свыше 20 тыс. тестовых центров, что обеспечивает более 70 млн сертификационных тестов для 16 млн людей во всем мире.

Сертификация содержит теоретические и практические задания. Например, при составлении теста возможны такие задания, как забронировать онлайн столик в ресторане или скопировать предложения с любого сайта о науке, создать и отправить письмо по электронной почте.

ICDL сертификат нужен:

в случае поступления в вузы во многих странах;

при трудоустройстве в частные компании;

для обучения и сертификации цифровых навыков государственных служащих.

Украина является участником программы ECDL/ICDL с 2003 года. В Украине действует сеть тестовых центров, в которых можно пройти сертификацию.

Министерство цифровой трансформации поддерживает инициативу и подписало меморандум с Украинской ассоциацией специалистов информационных технологий, что является представителем ICDL в Украине. Будет создана цифровая обучающая система из 22 учебных модулей, которые охватывают все необходимые цифровые компетенции в соответствии с европейским видением.

Тестирование и сертификации по стандарту ICDL будут проводиться для разных слоев населения.

Благодаря поддержке инициативы Минцифрой материалы по модулю "Украинский цифровой гражданин" будут доступны бесплатно.

Тренировочное онлайн-тестирование по модулю "Украинский цифровой гражданин" будет имплементировано на портале "Дия.Цифровое образование".

Кроме того, достигнута договоренность содействовать развитию цифровых компетенций государственных служащих, педагогических работников, работников медицинской сферы, безработных для повышения возможностей трудоустройства.

Заместительница министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что в рамках партнерства предусмотрено также содействие внедрению рамки цифровых компетенций для педагогов (DigCompEdu) и рамки цифровых компетенций для граждан (DigComp for Citizens).

Президент Украинской ассоциации специалистов информационных технологий Сергей Бронин отметил, что одна из главных целей — совместными усилиями охватить максимальную аудиторию украинцев для достижения повсеместного проникновения цифровых технологий и таким образом упростить повседневную жизнь граждан, расширить доступные горизонты и поднять уровень выполнения ими рабочих задач, которые сегодня почти везде и всегда связаны с применением тех или иных цифровых компетенций.

В Европе ICDL ранее был известен как ECDL (European Computer Driver Licence) с момента запуска в 1997 году до 2019 года, когда был запущен новый бренд ICDL Identity, который официально объединил ECDL и ICDL.