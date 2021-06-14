Прокуратура направила в суд дело против главы авиакомпании МАУ

Президенту авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгению Дыхне, бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт "Борисполь", вручен обвинительный акт, дело направлено в суд.

Об этом сообщает пресс-служба юридической компании "Миллер", которая выступает в качестве защитников Дыхне в этом процессе.

Обвинительный акт то-менеджеру составлен за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В юркомпании отмечают, что детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела. Обвинительный акт охватывает период времени, когда Дыхне работал в должности и.о. директора ГП "Борисполь" (2016-2017 годы).

Рассмотрение дела будет проходить в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) Украины.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 7 сентября 2020 года уведомили экс-руководителя ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и начальника службы арендных отношений аэропорта о подозрении в незаконном распоряжении имуществом, нанесшим ущерб на сумму более 16,5 млн грн.

По данным следствия, должностные лица аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости.

ВАКС 11 сентября частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины, применив к бывшему руководителю аэропорта меру пресечения в виде залога в размере 5,26 млн грн.

Кабинет министров Украины в марте 2017 года назначил генеральным директором государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина. До него пост и.о. гендиректора "Борисполя" с 18 сентября 2014 года занимал Дыхне, сменивший ранее уволенного Сергея Гомболевского.