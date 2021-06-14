Объемы производства "Укроборонпрома" за четыре месяца выросли на 21%

Объемы производства госконцерна "Укроборонпром" за январь-апрель 2021 года выросли на 21%.

Об этом на пресс-конференции Всеукраинского форума "Украина-30. Экономика без олигархов" сказал генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев, передает Укринформ.

"Мы за четыре месяца получили рост на предприятиях "Укроборонпрома" на 21%. В 2,5 раза больше подписано внешнеэкономических контрактов, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Гусев.

По его словам, сумма заключенных спецэкспортерами контрактов за четыре месяца 2021 года составляет $280 млн.

Директор "Укроборонпрома" выразил надежду, что Верховная Рада в ближайшие недели рассмотрит во втором чтении законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", что станет фундаментом для стремительного развития государственного оборонного комплекса и создаст условия для кооперации со стратегическими партнерами.

Как сообщалось, государственный концерн "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью в 2,5 млрд грн.

При этом выполнение финансового плана за прошлый год, в котором была запланирована чистую прибыль на сумму 2,1 млрд грн, составило 121,9%.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в управлении государственного концерна находятся 118 субъектов хозяйствования: 7 казенных предприятий, 99 государственных предприятий и 12 акционерных обществ.