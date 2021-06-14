"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Житомира и Винницы в Одессу

Учитывая большой спрос на все морские направления, "Укрзализныця" назначила дополнительный ночной скорый поезд №132/131 Одесса-Житомир через Винницу. Он будет курсировать с 1 июля через день по нечетным числам.

Об этом говорится в сообщении компании.

Поезд №132/131 Одесса-Житомир отправляется из Житомира в 23:15, прибывает в Винницу в 02:12, в Одессу - в 09:29.

Обратно из Одессы будет отправляться в 12:27, прибывать в Винницу в 19:25, и на конечной, в Житомире, поезд будет в 22:10.

Предусмотрены остановки на станциях Казатин, Рахны, Вапнярка, Подольск и другие.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця на лето назначила 11 дополнительных поездов к морю. Пассажиры из Донецка, Кривого Рога, Днепра, Харькова и других городов смогут быстро, удобно и безопасно добраться ими до курортных городов: Одессы, Геническа и Бердянска.