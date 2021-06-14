Суд оправдал бывшего нардепа Сольвара по делу о компенсации на жилье

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес оправдательный приговор народному депутату VII созыва Руслану Сольвару, признав его невиновным в незаконном получении компенсации за аренду номера в гостинице "Киев".

Как сообщает пресс-служба Специализованной антикоррупционной прокуратуры (САП), это решение суда прокуратура обжалует в апелляционной инстанции.

"САП не согласна с решением суда о признании экс-депутата невиновным в совершении вышеуказанного преступления и после получения полного текста решения суда подаст апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда", – сказано в сообщении.

По данным следствия, в течение 2017-2018 годов на то время депутат получил неправомерную выгоду в размере 361,5 тыс. грн, которая заключалась в пользовании гостиничным номером, оплаченным за счет бюджетных средств, на что он фактически потерял право в связи с получением в наследство квартиры в Киеве.

В свою очередь в ВАКС уточнили, что бывшего депутата оправдали по статье "злоупотребление властью", однако вместе с тем суд усмотрел в действиях бывшего депутата мошенничество.

"Коллегия пришла к выводу о совершении обвиняемым преступления против собственности – мошенничества, но изменение квалификации судом на более тяжкую статью уголовного закона не допускается в связи с ухудшением его положения", – пояснили в ВАКС.

В сообщении суда и САП не уточняется имя бывшего нардепа, по источник агентства Интерфакс-Украина подтвердил , что речь идет именно о депутате Руслане Сольваре.

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Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что бывший народный депутат от БПП Руслан Сольвар не указал в декларации ни жилья, ни автомобилей, заявив, что живет в съемной квартире в городе Фастове. Зато на мать и родственников депутата записана недвижимость в центре Киева на десятки миллионов гривен, а сам Сольвар контролирует ряд компаний.

Руслан Сольвар впервые был избран народным депутатом от "Удара" в 2012 году. До политической карьеры он долгое время занимался бизнесом. В частности, в 1997 году основал ЧП "Укрторгконтракт-С" (оптовая торговля), в 1999 году создал ООО "Укрзернотранс" (транспортно-экспедиционные услуги), в 2001 году выступил одним из соучредителей ООО "Укрзернотранс-К" (торговля и перевозки, в 2004 году вышел из состава владельцев, однако оставался коммерческим директором фирмы до избрания в парламент), в тот же год создал фирму ЧП "Фреш Лайн" (деятельность транспортных агентств).

Также с Сольваром связывают еще ряд фирм, например ООО "Метрудтранс", которая занимается перевозкой древесины. Кроме того, связаное с окружением Сольвара ООО "Экскомсервис" в этом году выиграло два тендера ПАО "Центрэнерго" на транспортно-экспедиционное обслуживание импортного угля из ЮАР в портах.