В Киеве отменили массовую вакцинацию в МВЦ на выходных (обновлено)

В Киеве отменили массовую вакцинацию от COVID-19 на базе Международного выставочного центра в выходные 19-20 и 26-27 июня в связи с предстоящими праздниками.

Об этом сообщили в системе Helsi.me, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, киевлянам, которые ранее записались в системе на указанные даты, предложат перенести вакцинацию на 17-18 июня или отменить запись.

Как уточнила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, Центр вакцинации против COVID-19 на базе Международного выставочного центра, на этой неделе вместо выходных будет работать в четверг и пятницу – 17 и 18 июня соответственно.

"Мы решили на этой неделе перенести массовую вакцинацию с выходных на четверг и пятницу. Это связано, во-первых, с тем, что в эти выходные количество желающих прививаться уменьшалась после обеда. Поэтому, имея три выходных, мы ожидаем еще меньшее количество людей. Во-вторых, мы хотим дать отдохнуть нашим медицинским работникам, которые сейчас работают 7 дней в неделю. В-третьих, город хочет протестировать работу центра массовой вакцинации именно в будние дни, чтобы понять целесообразность его работы в течение всей недели", – цитирует Старостенко пресс-служба КГГА.

Она добавила, что киевлян уже проинформировали об изменениях в работе Центра вакцинации на МВЦ через приложение Helsi и SMS.

Как сообщалось, за выходные 12-13 июня в центрах массовой вакцинации в 16 регионах Украины против COVID-19 привили 31 305 человек.