"Укрзализныця" уволит 30% работников центрального аппарата

"Укрзализныця" провела оценку управленческого персонала и приняла решение оптимизировать штат работников аппарата управления компании. Количество персонала структурных подразделений планируется сократить на 30%.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

По словам руководителя "Укрзализныци", на данный момент наблюдательным советом общества уже согласована новая структура центрального аппарата компании, сокращение трети работников состоится в рамках ее реформирования - оно должно соответствовать стратегии, задачам и объемам работы.

"По оптимизации штата "Укрзализныци" было много разговоров, пора переходить к действиям. Должны как можно быстрее навести порядок в структуре аппарата управления компании, устранить дублирование должностей и четко распределить функционал между подразделениями. Это позволит нам более быстро, качественно и эффективно принимать и воплощать управленческие решения. Сейчас нужно сократить 30% штатных должностей аппарата управления общества, в котором работают более 2,4 тыс. человек", - отметил руководитель "Укрзализныци".

Меры по оптимизации управленческого персонала не коснутся работников региональных филиалов, филиалов компании и работников рабочих профессий, сокращать будут только работников административно-управленческого персонала.

По словам Юрика, увольнение работников будет происходить со строгим соблюдением норм трудового законодательства и по согласованию с профсоюзом, для этого в компании разработан определенный алгоритм действий.

"Работники, должности которых подлежат сокращению, будут своевременно предупреждены об этом, с предложением другой работы. При увольнении они получат все причитающиеся выплаты и выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка", - резюмировал глава компании.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов. В течение лета компания через систему "Prozorro.Продажи" планирует передать в аренду более 41,5 тыс. кв. м площадей 24 вокзалов.

Также "Укрзализныця" планирует пилотные проекты по долгосрочной аренде грузовых терминалов.