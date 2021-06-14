"Энергоатом" сменил главу Южно-Украинской АЭС

И.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин назначил исполняющим обязанности генерального директора Южно-Украинской АЭС Игоря Половича.

Как сообщает пресс-служба компании, Полович до этого назначения работал врио исполнительного директора по производству и ремонтам "Энергоатома".

С 2000 по 2015 год он работал на Хмельницкой АЭС, пройдя путь от электрослесаря по обслуживанию и ремонтам электрооборудования электроцеха до заместителя начальника электроцеха, а с 2015-го занимал разные должности в исполнительной дирекции "Энергоатома".

"Новому руководителю станции поставлена задача обеспечить ее стабильную и успешную работу, завершить масштабные инвестиционные проекты, которые реализует "Энергоатом" в соответствии со стратегическими целями компании и провести необходимые меры для продления срока эксплуатации энергоблока №1 ЮУАЭС", – отмечается в сообщении.

Напомним, с марта 2014 года должность гендиректора ЮУАЭС занимал Владимир Лисниченко.

Таким образом, "Энергоатом" за последнее время сменил уже двух из четырех руководителей АЭС. В начале июня исполняющим обязанности генерального директора Запорожской АЭС назначен Дмитрий Вербицкий, ранее работавший заместителем главного инженера по технологиям и инжинирингу станции.

После этого 13 июня энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) разгрузили, отключили и вывели в холодный резерв в связи с балансовыми ограничениями.