Нацбанк разрабатывает новое поколение системы электронных платежей

Национальный банк Украины на базе международного стандарта ISO 20022 уже разрабатывает новое поколение украинской системы межбанковских платежей – системы электронных платежей. До конца 2022 года НБУ планирует не только модернизировать СЭП в соответствии с этим международным стандартом, но и перевести ее работу в круглосуточный режим 24/7 (сейчас система работает в режиме 23/7).

Об этом представители регулятора рассказали участникам финансового рынка во время онлайн-встречи 9 июня 2021 года, сообщает пресс-служба НБУ.

С начала второго квартала 2021 года к процессу перехода на международный стандарт ISO 20022 Национальный банк активно приобщает и банки. Так, с 1 апреля этого года работает тестовый стенд СЭП нового поколения. Банки на практике могут отрабатывать форматы кредитового перевода на базе ISO 20022. Сейчас к тестовому стенду подключилось шесть основных компаний, которые разрабатывают программное обеспечение для банковской сферы, и три банка, а еще три банка находятся в стадии подключения. Остальные банки поэтапно будут присоединяться в течение следующих месяцев: в июне – 9 банков, в июле – 24 банка, в августе – 20 банков, в сентябре – 8 банков, в октябре – 2 банка.

Решение о дате окончательного перехода всей банковской системы Украины на новое поколение СЭП Национальный банк будет принимать в диалоге с банками и только после детального анализа результатов тестирования, с учетом необходимых доработок и готовности банков.

В НБУ подчеркнули, что современивание СЭП в соответствии с международным стандартом ISO 20022 даст возможность модернизировать финансовую инфраструктуру, повысить конкурентоспособность Украины и будет способствовать ее интеграции с мировыми рынками, которые уже работают по этому стандарту.

Международный стандарт ISO 20022 – универсальный способ взаимодействия различных автоматизированных систем участников финансовых и торговых рынков в мире. Его внедрение в Украине предоставит банкам и бизнесу новые возможности, удешевит транзакции, повысит гарантии их проведения и безопасность. Кроме того, этот стандарт дает возможность обогатить платеж дополнительной информацией, а также автоматизировать большое количество процессов во время обработки платежей.