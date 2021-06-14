БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
406 0

Нацбанк разрабатывает новое поколение системы электронных платежей

Нацбанк разрабатывает новое поколение системы электронных платежей

Национальный банк Украины на базе международного стандарта ISO 20022 уже разрабатывает новое поколение украинской системы межбанковских платежей – системы электронных платежей. До конца 2022 года НБУ планирует не только модернизировать СЭП в соответствии с этим международным стандартом, но и перевести ее работу в круглосуточный режим 24/7 (сейчас система работает в режиме 23/7).

Об этом представители регулятора рассказали участникам финансового рынка во время онлайн-встречи 9 июня 2021 года, сообщает пресс-служба НБУ.

С начала второго квартала 2021 года к процессу перехода на международный стандарт ISO 20022 Национальный банк активно приобщает и банки. Так, с 1 апреля этого года работает тестовый стенд СЭП нового поколения. Банки на практике могут отрабатывать форматы кредитового перевода на базе ISO 20022. Сейчас к тестовому стенду подключилось шесть основных компаний, которые разрабатывают программное обеспечение для банковской сферы, и три банка, а еще три банка находятся в стадии подключения. Остальные банки поэтапно будут присоединяться в течение следующих месяцев: в июне – 9 банков, в июле – 24 банка, в августе – 20 банков, в сентябре – 8 банков, в октябре – 2 банка.

Решение о дате окончательного перехода всей банковской системы Украины на новое поколение СЭП Национальный банк будет принимать в диалоге с банками и только после детального анализа результатов тестирования, с учетом необходимых доработок и готовности банков.

В НБУ подчеркнули, что современивание СЭП в соответствии с международным стандартом ISO 20022 даст возможность модернизировать финансовую инфраструктуру, повысить конкурентоспособность Украины и будет способствовать ее интеграции с мировыми рынками, которые уже работают по этому стандарту.

Международный стандарт ISO 20022 – универсальный способ взаимодействия различных автоматизированных систем участников финансовых и торговых рынков в мире. Его внедрение в Украине предоставит банкам и бизнесу новые возможности, удешевит транзакции, повысит гарантии их проведения и безопасность. Кроме того, этот стандарт дает возможность обогатить платеж дополнительной информацией, а также автоматизировать большое количество процессов во время обработки платежей.

Автор: 

Джерело:  НБУ
модернізація (183) НБУ (9258) електронна система (183)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 