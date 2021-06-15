Минцифры хочет вывести в "Дію" сервисы для моряков

Министерство цифровой трансформации Украины работает над тем, чтобы вывести сервисы для моряков в "Дию".

Об этом сообщил руководитель проектов цифровой трансформации ведомства Иван Затварский в ходе форума "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.

"Подключение "Дии" – это будет финальный аккорд, чтобы показать, что все сервисы выведены. На данный момент нам важно сделать адекватный реестр, адекватные данные, адекватную систему, которая будет работать. И тогда мы спокойно сможем вывести все это на "Дию", – сказал Затварский.

По его словам, после этого каждый моряк сможет "без любого участия коррупционеров, дополнительных "решал", теневых брокеров со своего персонального компьютера зайти на портал "Дия", загрузить соответствующие документы и получить все сервисы прозрачно, быстро и незаметно".

"Надеюсь, что уже в ближайшее время мы выйдем с хорошими новостями, и уже скоро моряки смогут оформиться через "Дию", – подытожил Затварский.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации презентовало масштабное обновление приложения "Дія" – более 10 новых услуг, среди которых электронная подпись, петиции, изменение места регистрации и другое.