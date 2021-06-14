"Укрэксимбанк" взял кредит рефинансирования на 4,5 миллиарда

Государственный "Укрэксимбанк" 11 июня привлек на тендере Национального банка Украины по рефинансированию на срок от года до пяти лет 4,52 млрд грн под 7,5%.

Согласно данным НБУ, регулятор также удовлетворил заявки на рефинансирование на срок от года до пяти лет "Аккордбанка" (1,13 млрд грн), "МТБ Банка" (880 млн грн), "КИБа" (540 млн грн), банка "Кредит Днепр" (500 млн грн), "Индустриалбанка" (475 млн грн), "МИБа" (320 млн грн), банка "Авангард" (200 млн грн), "Банка 3/4" (170 млн грн) и "Скай Банка" (151 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, регулятор предоставил рефинансирование "Украинскому банку реконструкции и развития" (98 млн грн), "Мотор-Банку" (87 млн грн), "Укрбудинвестбанку" (74 млн грн), "АП Банку" (50 млн грн), банку "Грант" (43 млн грн) и банку "Сич" (10 млн грн).

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 54 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 70,91 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта и 7 мая 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,06 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 18 июня.