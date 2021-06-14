Цены на сигареты выросли за год на 19%, – Госстат

С мая 2020 года по май 2021 года в Украине подорожали пиво, водка, вина столовые и сигареты отечественного производства.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Укринформ.

Пиво украинского производства с мая 2020 года по май 2021 года поднялось в цене в среднем на 3,5% (до 18,23 грн за 0,5 л); водка – на 1,3% (до 93,39 грн за 0,5 л); вина столовые – на 2,4% (до 68,71 грн за 0,75 л).

Сигареты с фильтром украинских марок в мае 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,08 грн за пачку (20 штук), что на 19,3% дороже, чем годом ранее, без фильтра – по 42,27 грн за пачку (дороже на 19,3%).

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в мае 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорился до 1,3% после 0,7% в апреле, 1,7% – в марте и 1% – в феврале. В годовом измерении, по сравнению с маем 2020 года, инфляция ускорилась до 9,5% с 8,4% по итогам апреля.

Напомним, в апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 7% до 8%, а также прогноз роста реального ВВП – с 4,2% до 3,8%.

Согласно прогнозу НБУ, инфляция начнет замедляться осенью 2021 и вернется в целевой диапазон 5%±1 п.п. в первом полугодии 2022 года.