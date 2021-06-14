Акционеры "Альфа Банка" назначили в набсовет российского топ-менеджера

Акционеры "Альфа Банка" 11 июня назначили на должность члена наблюдательного совета, независимого директора финучреждения Евгения Давидовича сроком на три года.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Давидович занимает должность президента российской компании "Связной Логистика", передает Интерфакс-Украина.

С 2018 по 2019 год он работал советником главы правления в российском коммерческом банке "Акрополь", а с 2017 по 2018 год – главой правления ОАО "Бинбанк".

При этом акционеры "Альфа Банка" переизбрали на три года главу набсовета Романа Шпека и восьмерых членов совета: Петра Авена, Ильдара Каримова, Эндрю Бакстера, Дэвида Марка Брауна, Владимира Военкова, Эрнеста Галиева, Аднана Анчали и Виктора Лысенко.

По данным Нацбанка Украины, на начало 2021 года крупнейшими акционерами "Альфа-Банка" опосредованно являлись Михаил Фридман (32,86%), Герман Хан (20,96%), Алексей Кузьмичев (16,32%), Петр Авен (12,40%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), Марк Фоундейшн (3,8736) и Андрей Косогоров (3,67).

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

По состоянию на 1 марта 2021 года "Альфа-Банк" по размеру общих активов занимал 6 место (109,94 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.