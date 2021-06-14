Объем кредитов по программе льготной ипотеки превысил 360 миллионов
По состоянию на 14 июня текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 430 кредитных договоров на общую сумму 365,3 млн грн, при чем как на первичном (23,72%), так и на вторичном (соответственно – 76,28%) рынках.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Уполномоченными банками рассматриваются 746 заявок на участие в программе на общую сумму 649,6 млн грн, из которых 20,2% составляет первичный рынок и 79,8% – вторичный.
В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:
- Киев (36 %);
- Киевская область (28,8 %);
- Харьковская область (6,7 %);
- Львовская область (5,4 %);
- Ривненская обл.асть(4,4 %).
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
- +11% – количества кредитов и +12% – суммы кредитов;
- +6% – количества заявок и +5% – суммы заявок.
14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное.
Именно банк принимает решение относительно выдачи кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
Как сообщалось, с 1 марта начала действовать правительственная программа "Доступная ипотека 7%".
Программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.
Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.
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