Зеленский заявил о необходимости особых условий по кредитам МВФ для Украины

Со стороны Международного валютного фонда (МВФ) несправедливо выдвигать Украине таких же требования, как к другим государствам, ведь Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

Об этом президент Владмир Зеленский заявил в интервью западным СМИ, передает пресс-служба главы государства.

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – сказал президент.

В то же время Зеленский отметил важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ для экономической стабильности и инвестиционного климата, ведь к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки.

"Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", – подчеркнул президент.

Как сообщалось, МВФ отмечает прогресс в переговорах с властями Украины, однако этого по-прежнему недостаточно для завершения первого пересмотра действующей программы, а значит – и для выделения второго транша, сообщал на минувшей неделе представитель Фонда.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина и Международный валютный фонд могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement до июня.

Затем заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий говорил, что такая договоренность может быть достигнута до конца июня.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.