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Зеленский заявил о необходимости особых условий по кредитам МВФ для Украины

Зеленский заявил о необходимости особых условий по кредитам МВФ для Украины

Со стороны Международного валютного фонда (МВФ) несправедливо выдвигать Украине таких же требования, как к другим государствам, ведь Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

Об этом президент Владмир Зеленский заявил в интервью западным СМИ, передает пресс-служба главы государства.

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – сказал президент.

В то же время Зеленский отметил важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ для экономической стабильности и инвестиционного климата, ведь к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки.

"Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", – подчеркнул президент.

Как сообщалось, МВФ отмечает прогресс в переговорах с властями Украины, однако этого по-прежнему недостаточно для завершения первого пересмотра действующей программы, а значит – и для выделения второго транша, сообщал на минувшей неделе представитель Фонда. 

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина и Международный валютный фонд могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement до июня.

Затем заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий говорил, что такая договоренность может быть достигнута до конца июня.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.

Автор: 

Зеленський Володимир (2505) кредит (3275) МВФ (1745)


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Топ коментарі
+15
Бедный, бедный бубочка. Щемят его санитары в дурке, слово не дают прокукарекать.
А стоит только им отвернуться от палаты №6, так бубочка сразу режет правду-матку. Вот он решил построить на зло Пороху самый крутой ВУЗ, то высадить 1 000 000 000 деревьев, то круто так, топнув задним копытом, спросить у Байдена, почему он, найвелычнишый говноралиссимус еще на в НАТО, то наехать на МВФ.
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14.06.2021 19:03
+9
Так МВФ не виставляє вимоги Україні. МВФ виставляє вимоги вам - зеленим шулерам і брехунам.
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14.06.2021 19:16
+8
Які в ВаЗеліна пріоритети по безпеці? Здати 30 населених пунктів, припинити фінансування ракетної теми, не замовляти нову зброю власного виробництва, купувати старі і небезпечні ********** та списану зброю 35-40трічної давності, пустити по-боку стандарти НАТО, заборгувати воїнам виплати - будувати дороги. Це безпекові першочергові витрати Членограя!
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14.06.2021 22:08
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🤮🤮🤮
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14.06.2021 18:50 Відповісти
Когда ЗЕгенерат насмехался на сцене с воюющей страны не думал, что захочет "принимать с любой стороны" да еще на "особых условиях"?
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15.06.2021 14:26 Відповісти
А хитёр-то наш Зеля!
Палец в рот ему не клади, МВФ!
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14.06.2021 19:03 Відповісти
ему другое в рот
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14.06.2021 21:27 Відповісти
Бедный, бедный бубочка. Щемят его санитары в дурке, слово не дают прокукарекать.
А стоит только им отвернуться от палаты №6, так бубочка сразу режет правду-матку. Вот он решил построить на зло Пороху самый крутой ВУЗ, то высадить 1 000 000 000 деревьев, то круто так, топнув задним копытом, спросить у Байдена, почему он, найвелычнишый говноралиссимус еще на в НАТО, то наехать на МВФ.
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14.06.2021 19:03 Відповісти
Видно те, кто за него "голосовал" тоже считают, что МВФ, НАТО, и все-все, им по гроп жизни чего-то должны. Иначе, как объяснить, что они все сквозь землю не провалились глядя, что делает это существо🤢🤮
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15.06.2021 07:50 Відповісти
За этого шута нормальные люди априори не могли проголосовать, а для зебанутого нариду не знакомо понятие совесть, честь, для них главное, смотреть идиотские сериалы от найвелычнигого и ждать, что у них тоже появится конец. Как у бубочки, ЗЕленый.
Конец эпохи бубочкиной бедности.
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15.06.2021 08:47 Відповісти
зЄле все должны ....- зЭля , дальше будет все хуже - правда не для вас тварей воровато- брехливых...
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14.06.2021 19:09 Відповісти
Так МВФ не виставляє вимоги Україні. МВФ виставляє вимоги вам - зеленим шулерам і брехунам.
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14.06.2021 19:16 Відповісти
Зачем Зеленский дает это интераью и произносит это не понять что? Зебилы хотят увидеть как Галабаротька посылает МВФ в то место, за которое забанят, а не слушать нытье "найвэлычнишого", МВФ-до лампочки, деньги проедоставляются вот на таких условиях-бери или не бери. Или походи по базару и набери под 9 процентов, как уже зеленые академики набрали ярд с 2019-го года....
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14.06.2021 19:23 Відповісти
Нахера нам это МВФ если все деньги которые они дают не идут на розвитие Украины а идут в карман Олигархам.
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14.06.2021 20:04 Відповісти
ну вот вам, ворью ленивому, МВФ и не собирается ничего давть о чем и статья
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15.06.2021 11:00 Відповісти
пшло нахер, козломорде
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15.06.2021 11:10 Відповісти
На банкиров такие жалобы не действуют. Это несерьезно. Продолжаем работать.
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14.06.2021 20:56 Відповісти
Война грабежу страны не мешает. Украину будет плющить осенью, раз так заговорил...
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14.06.2021 20:59 Відповісти
лично у меня складывается впечатление, что зеленый осел специально троллит Запад, что бы они его послали к **.. и тогда бубочка скажет - видите , они нас не хотят...и радостно прогнется под паРашу.
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14.06.2021 21:27 Відповісти
Які в ВаЗеліна пріоритети по безпеці? Здати 30 населених пунктів, припинити фінансування ракетної теми, не замовляти нову зброю власного виробництва, купувати старі і небезпечні ********** та списану зброю 35-40трічної давності, пустити по-боку стандарти НАТО, заборгувати воїнам виплати - будувати дороги. Це безпекові першочергові витрати Членограя!
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14.06.2021 22:08 Відповісти
Дайте ему селёдки...😄
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14.06.2021 22:18 Відповісти
Зеля уже два года воюет, а ему денег не дают.
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14.06.2021 23:15 Відповісти
Всі роки у нас були нормальні стосунки із МВФ , незважаючи на те , що іде війна і тільки у Зепотерпілого виникли проблеми !
Всі навкруги повинні навколо нього танцювати і співати диферамби , бо воно найвеличніший ********** 😀
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15.06.2021 00:47 Відповісти
Дайте нам денег бо тонемо і красти потрібно далі.
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15.06.2021 06:58 Відповісти
Потому что у нас есть усложненность
-----------
WHHAAAAAAAAAATTTTTTTT?!?!?!?!?!
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15.06.2021 07:58 Відповісти
да уж, новый президентский ВУЗ, млн деревьев - это приоритеты! то Байден виноват, что мы не в НАТО, то МВФ, что деньги не дает
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15.06.2021 09:08 Відповісти
Странный какой-то президент.
Он структуру расходов бюджета смотрел вообще?
Кто-нибудь, дайте ему уже ссылку на исполнение подписанного им же закона - https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/
Там же четко видно, что на ОБОРОНУ страна тратит 8.55%
А на соц защиту - 30 % с лишним. На пенсионеров - почти 17%
На ментов 11.65%. И так далее.
Что же это за воюющая страна, у которой на ментов уходил на 30% больше, чем на солдат в армии? Может Зеля воюет с собственным народом? Тогда да, вопросов нет, только пусть это скажет МВФ. А то они же тупые, они думают, что воюют с внешним врагом.
Но на самом деле всё это фигня, ибо 30% на социалку это именно та причина по которой бабла и не дают.
И что с этим делать неясно. Как чел не чуждый экономике, я бы сказал - рубить нах социалку и смотреть на 20 лет вперёд.
Но как человек, у которого есть дедушка, бабушки - я понимаю, что это означает...
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15.06.2021 09:24 Відповісти
а сколько получают судьи, члены наглядовых рад, пожизненное обеспечение тех же судьев, депутатов и т.п... не дедушек и бабушек...
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15.06.2021 09:49 Відповісти
Иван, но есть же инструменты в мире.. Велосипеды изобретать не надо, надо прос то не красть и думать о тех кто его выбрал... К примеру - больничные кассы (простые по-сути кубышки) закрывают сектор медицины в социалке для дедушек и бабушек. У нас ежемесячный взнос в БК 2% от минималки - и вся израильская медицина - твоя. Лекарства по скидкам БК 15% (в среднем) ...Социальное жильё... система домов престарелых с медицинским уходом, питанием и проживанием на базе пенсий... Полно опыта ..и во многих странах..Заковыка только в одном..чтоб в это вкладывать в народ - надо вынимать из карманов украденное у народа...
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15.06.2021 11:31 Відповісти
"Просто не красть"
Это вам не на рояле хером играть. Этого Зеля не могет.
Впрочем, что тут Зеле предъявлять-то? Тут что он, что его "папередники", что папередники папередников, что те кто до них и до них - все этого не могут.
Мошну набить, а после нас хоть потоп.
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15.06.2021 18:33 Відповісти
Особенно мне понравилось про приоритеты: "Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное". При этом "Общая задолженность по зарплате и социальным выплатам медицинских работников государственной сферы в совокупности по всем субъектам административного деления на 01.06.2021 составляет 312, 103 млн. гривен. За полгода рост составил 51,5%" /timeze2019.blogspot.com "Задолженность Министерства обороны перед военнослужащими за период с 1 января по 15 мая 2021 года выросла почти в три раза. На 1 января задолженность перед военными составляла 350,8 млн грн, а на 15 мая - 950 млн грн." https://ubr.ua Я уже не говорю про задолженность ФСС по больничным листам на 3 млрд грн. Но у нас в приоритете "Велике будівництво" и "Велике садівництво". И вообще, надоели эти детские вопросы: "Почему мы не в НАТО?", "Почему МВФ предъявляет к нам особые требования?"
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15.06.2021 10:59 Відповісти
"Со стороны Международного валютного фонда (МВФ) несправедливо выдвигать Украине таких же требования, как к другим государствам, ведь нужно учитывать проценты распила!"
Все ему должны... все делают неправильно...все виноваты... И вообще, мир ждал великого гуру, чтоб он всех научил : как жить .... а до его прихода тут все добывали огонь трением... эбонитовых палочек... бл*
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15.06.2021 11:23 Відповісти
так робіть по сценарію ...як там було?послать в ...у і все буде по чесному.
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15.06.2021 13:15 Відповісти
МВФ, ничего не давайте этим жуликам!!! (Это послание от Украинского народа).
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15.06.2021 14:50 Відповісти
Як вже набридла ця харя. Коли вона нажреться зі своєю бандою?
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15.06.2021 15:42 Відповісти

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