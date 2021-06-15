Реализация древесины через электронные торги увеличила доход на 36%, – Гослесагентство

Благодаря введению электронных торгов Государственное агентство лесных ресурсов Украины увеличило объем реализации древесины на 36%.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховець во время отчета за 100 дней на посту перед экологическим комитетом.

По словам Болоховца, сейчас в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта с целью нормирования рынка древесины.

В 2021 году Гослесагентством, не дожидаясь одобрения закона, введены шаги по применению открытых рыночных инструментов, а именно 100% аукционных торгов. Благодаря постоянному мониторингу выполнения протокольных решений Гослесагентству в этой связи удалось существенно увеличить в 2021 году объем реализации.

"Главное, что за счет принятых мер обеспечен равный доступ к ресурсу и создание конкурентных цен, а реализация выросла на 2 млрд грн (прирост составил 36%)", - сказал Болоховец.

Проданный на аукционах текущего года объем лесоматериалов составил около 4,6 млн кубометров, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, Гослесагентством впервые реализован пилотный проект по продаже на аукционах продукции переработки государственных лесохозяйственных предприятий.

Как сообщалось, Кабинет министров 18 января уволил Василия Кузьовича с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов по соглашению сторон. Вместо него временно исполняющим обязанности главы Гослесагентства был назначен заместитель руководителя ведомства Юрий Болоховец.

Как сообщалось, Кабмин назначил Василия Кузьовича председателем Государственного агентства лесных ресурсов 15 июля 2020 года.

Кузевич – ученый, завкафедры Лесного и садово-паркового хозяйства подразделения НУБиП Украины "Бережанский агротехнический институт".

Перед этим Кабинет министров уволил Андрея Заблоцкого с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов. Он также проработал на должности около полугода.