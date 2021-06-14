Нацбанк унифицировал требования к структуре собственности поставщиков финуслуг

Национальный банк Украины сделал еще один шаг в направлении унификации требований к структуре собственности поставщиков финансовых услуг. Так, регулятор исключил из положения о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов отдельные нормы, которые устанавливали требования к структуре собственности поставщиков финансовой услуги по переводу средств.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, отныне заявители, которые подают документы для получения лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, и небанковские учреждения, которые уже имеют такую лицензию, во время раскрытия своих структур собственности должны руководствоваться исключительно нормами Положения о требованиях к структуре собственности предоставителей финансовых услуг.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 9 июня 2021 года №46 "Об утверждении изменений к Положению о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов", которое вступает в силу 15 июня 2021 года.

Заявителям, которые подали в Национальный банк пакеты документов для получения лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и в отношении которых Национальный банк на дату вступления в силу Постановления №46 не принял решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии, не нужно подавать в НБУ обновленные документы об их структурк собственности, составленные в соответствии с нормами Положения №30.

Положение №30 было разработано Национальным банком с целью установления единых (унифицированных) требований к структуре собственности поставщиков всех финансовых услуг, деятельность которых регулирует Национальный банк.

Ранее сообщалось, что в течение первого месяца с момента вступления в силу требований о подаче поставщиками финансовых услуг информации о структуре своей собственности соответствующие документы в Национальный банк подали только 3% поставщиков финансовых услуг.

Как сообщалось, 14 апреля Национальный банк утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг и определил критерии их прозрачности. Если учреждения имеют проблемы со структурой собственности, регулятор будет предоставлять время для исправления ситуации. Однако в случае неустранения проблем в срок Национальный банк имеет право принять решение об аннулировании всех лицензий учреждения.