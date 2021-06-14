Глава Морской администрации решил уволиться

Исполняющий обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта (Морадминистрация) Андрей Глазков принял решение уволится с занимаемой должности.

Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Некоторые новоназначенные чиновники заявляют, что меня очень сложно убрать с той должности, которую я занимаю, при этом, даже не попытавшись меня спросить, готов ли я с ними работать. Поэтому, хочу объявить свое решение: несмотря на то, что мое желание работать на благо государства не исчезло, я принимаю решение подать заявление об отставке и уйти с занимаемой должности", – написал Глазков.

Первый заместитель главы Морадминистрации Андрей исполняет обязанности руководителя ведомства с октября 2020 года.

Он также подчеркнул, что поддерживает норму об обязательной переаттестации моряков каждые пять лет, но Морская администрация не могла влиять на вопросы коррупции в области дипломирования, поскольку по решению суда еще осенью 2020 была отстранена от решения вопросов в этой сфере.

Как сообщалось, ранее в ряде городов Украины прошли протесты против коррупции в сфере дипломирования моряков. Среди прочего, организаторы акции требовали отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков.

Как выяснили журналисты Bihus.Infо, компьютерные тесты, которые с февраля ввели вместо устных экзаменов при подтверждении диплома для моряков, управляются в ручном режиме и их невозможно сдать без предварительной взятки.

Организацию дипломирования моряков обеспечивает Инспекция по вопросам подготовки и дипломирования моряков, которую с августа 2020 пытаются ликвидировать (но решением суда ликвидация приостановлена).