Сын бывшего мэра Харькова стал владельцем 55% "Агролатинвеста"

Антимонопольный комитет Украины предоставил сыну экс-мэра Харькова Владимира Шумилкина Алексею разрешение на концентрацию свыше 50% ООО "Агролатинвест" (село Станичное Харьковской области), ранее принадлежавшее Джорджу Рору (гражданин США) и Морису Табасинику (Австралия).

Соответствующий запрос АМКУ одобрил на заседании 3 июня, а 14 июня обнародовал детали данного решения на сайте, передает Интерфакс-Украина.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, сделка по переходу актива во владение Алексея и Владимира Шумилкиных завершилась 9 июня. В настоящее время экс-мэру Харькова принадлежит 45% "Агролатинвеста", его сыну – 55%.

Согласно данным ведомства, ООО занимается выращиванием и реализацией пшеницы, рапса, сои, подсолнечника, кукурузы.

"Агролатинвест" в 2020 году нарастил чистую прибыль в 19 раз по сравнению с 2019 годом – до 82,4 млн грн, выручка выросла вдвое – до 291,5 млн грн.

АМКУ уточнил, что граждане Украины Владимир и Алексей Шумилкины являются бенефициарами группы субъектов хозяйствования, занимающейся выращиванием зерновых и зернобобовых культур, семян масличных культур, складированием нефтепродуктов, предоставлением в аренду недвижимости и управлением им за вознаграждение, предоставлением стоматологических и гостиничных услуг, услуг спортивных клубов и кафе, а также оптовой торговлей топливом.

Владимир Шумилкин был мэром Харькова с 2002 по 2006 годы.

Бизнесменам Джорджу Рору и Морису Табасинику (George Rohr и Moris Tabacinic) принадлежит группа фондов под управлением NCH Capital (США). Также в Украине им принадлежит группа компаний "Агропросперис" и Агропросперис Банк (Киев)

Земельный банк ГК "Агропросперис" составляет 430 тыс. га, общие мощности по хранению – 800 тыс. тонн. Группа выращивает и поставляет на экспорт более 2,5 млн тонн зерновых и масличных культур в год.

Группа ведет деятельность по двум направлениям: агропроизводство (50 компаний и 12 элеваторов) и развитие цепочки добавочной стоимости для малых и средних агропроизводителей, которое включает в себя поставку производственных материалов, внедрение передовых технологий выращивания агропродукции, финансирование через Агропросперис Банк, прямую логистику и реализацию агропродукции по форвардным контрактам в иностранной валюте.