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Зеленский изменил состав Комиссии по экспортному контролю

Зеленский изменил состав Комиссии по экспортному контролю

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил персональную численность состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Об этом говорится в соответствующем указе №237/2021.

Как сообщается, в персональный состав комиссии на пост заместителей председателя введены заместитель министра иностранных дел Василий Бондар и первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко.

Также в состав комиссии введены генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Виктор Лихницкий, главный консультант отдела по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Олег Слизкий и заместитель главы Государственной таможенной службы Владислав Суворов.

Также из состава комиссии выведены 4 его члена.

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Джерело:  Офис президента
Зеленський Володимир (2505) наказ (99)


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