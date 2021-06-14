Зеленский изменил состав Комиссии по экспортному контролю

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил персональную численность состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Об этом говорится в соответствующем указе №237/2021.

Как сообщается, в персональный состав комиссии на пост заместителей председателя введены заместитель министра иностранных дел Василий Бондар и первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко.

Также в состав комиссии введены генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Виктор Лихницкий, главный консультант отдела по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Олег Слизкий и заместитель главы Государственной таможенной службы Владислав Суворов.

Также из состава комиссии выведены 4 его члена.