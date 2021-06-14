ГБР проводит обыски на таможенном посту на границе с Польшей

С 21:00 воскресения, 13 июня, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством прокуратуры Киева проводят обыски на территории таможенного поста "Мостиска" (Галицкая таможня).

Как сообщает Государственная таможенная служба, обыски проходят во взаимодействии с отделом внутренней безопасности Галицкой таможни.

"В настоящее время на таможенном посту проходят неотложные следственные действия, о результатах которых будет сообщено дополнительно", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование ведется по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса, по фактам вымогательства и получения должностными лицами отдела таможенного оформления неправомерной выгоды.

"Работники таможни подозреваются в использовании своего служебного положения для "несоздания препятствий" в таможенном оформлении товаров и транспортных средств коммерческого назначения, а также других служебных злоупотреблений со стороны должностных лиц и руководства таможенного поста "Мостиска", – уточнили в Таможенной службе.