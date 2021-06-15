Зеленский ветировал закон о смягчении наказания за ложь в декларациях

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в Кодекс Украины про административные правонарушения, Уголовный кодекс Украины о совершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации", который парламент принял 3 июня.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент инициировал этот закон для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. Однако во время рассмотрения документа депутаты внесли изменения в порядок декларирования ведомостей относительно движимого и недвижимого имущества, которое находится во владении или пользовании членов семьи декларанта. Согласно поправкам, такие объекты отмечаются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.

Таким образом, добавляют в Офисе президента, декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, ведомости о которых ему предоставили члены семьи.

"Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются родственники, объясняя это тем, что члены семьи якобы не предоставили им соответствующей информации о имуществе. Учитывая это, президент вернул закон в парламент", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, уголовная ответственность за недостоверное декларирование ведомостей должно быть достаточно суровым и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях Криминального кодекса, который устанавливает ответственность за декларирование недостоверной информации.

При этом перед голосованием за принятие закона депутаты поддержали поправку, согласно которой максимальное наказание за умышленное непредставление декларации (ст. 366-3) установлено в виде ограничения свободы на срок до двух лет вместо лишения свободы, как предлагалось изначально.

Кроме того, депутаты внесли поправки, согласно которым чиновники обязаны указывать в декларации сведения об объектах декларирования, которые находятся во владении или пользовании членов его семьи, только если такой член семьи субъекта декларирования предоставил ему информацию о таких объектах декларирования в любом виде. Таким образом сохранится возможность указывать в декларации, что член семьи не предоставил информацию о своих активах.

Ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса, все они были закрыты.