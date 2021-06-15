Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 1,3 миллиарда
В течение недели, с 14 по 18 июня, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов восьми ликвидируемых банков на общую сумму 1,36 млрд грн.
Как отмечают в пресс-службе Фонда, из них на 655,65 млн грн выставлены на продажу дебиторскую задолженность перед банками, а на сумму 451,54 млн – права требования по выданным банками кредитам.
Кроме того, недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков будут торговаться за 236,27 млн грн, ценные бумаги – за 22,47 млн грн.
В частности, на продажу выставлены активы:
- АО АКБ "Аркада" на сумму 684,16 млн грн;
- ЧАО "АКБ "Капитал" – на 282,07 млн грн;
- АО "Мисто Банк" – на 206,49 млн грн;
- ЧАО "КБ "Премиум" – на 98,27 млн грн;
- ЧАО "Златобанк" – на 49,95 млн грн;
- АО "ВТБ Банк" – на 41,79 млн грн;
- АО "Родовид Банк" – на 3,17 млн грн;
- ПАО "Фидобанк" – на 0,03 млн грн.
Напомним, неделей ранее Фонд гарантирования планировал продажу активов ликвидируемых банков на общую сумму 1,29 млрд грн.
Джерело: Фонд гарантирования вкладов физлиц
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