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Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 1,3 миллиарда

Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 1,3 миллиарда

В течение недели, с 14 по 18 июня, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов восьми ликвидируемых банков на общую сумму 1,36 млрд грн.

Как отмечают в пресс-службе Фонда, из них на 655,65 млн грн выставлены на продажу дебиторскую задолженность перед банками, а на сумму 451,54 млн – права требования по выданным банками кредитам.

Кроме того, недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков будут торговаться за 236,27 млн грн, ценные бумаги – за 22,47 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

  • АО АКБ "Аркада" на сумму 684,16 млн грн;
  • ЧАО "АКБ "Капитал" – на 282,07 млн грн;
  • АО "Мисто Банк" – на 206,49 млн грн;
  • ЧАО "КБ "Премиум" – на 98,27 млн грн;
  • ЧАО "Златобанк" – на 49,95 млн грн;
  • АО "ВТБ Банк" – на 41,79 млн грн;
  • АО "Родовид Банк" – на 3,17 млн грн;
  • ПАО "Фидобанк" – на 0,03 млн грн.

Напомним, неделей ранее Фонд гарантирования планировал продажу активов ликвидируемых банков на общую сумму 1,29 млрд грн.

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Джерело:  Фонд гарантирования вкладов физлиц
аукціон (1339) банки (6951) Фонд гарантування вкладів (1450)


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