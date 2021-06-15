Рада одобрила законопроект об урегулировании долгов за газ на 100 миллиардов

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, документ призван создать урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков, общий объем которой по состоянию на 1 мая 2021 года может превысить 100 млрд грн.

В частности, общий долг теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ на 1 апреля 2021 года составил более 58 млрд грн, в том числе 8 млрд грн – пени и штрафные санкции. При этом задолженность, образованная после 1 июля 2016 года, не подлежащая реструктуризации на существующих условиях, составляет около 40 млрд грн.

Кроме того, наблюдается и значительный рост задолженности предприятий теплоснабжения за услуги по распределению природного газа перед операторами газораспределительных систем, которая по состоянию на 1 февраля 2021 года составляет 1,06 млрд грн.

Авторы документа поясняют такой низкий уровень расчетов предприятий теплоэнергетики за потребленный газ низкой платежной дисциплиной со стороны потребителей тепловой энергии, включая население (по состоянию на 1 февраля долг составляет 26,6 млрд грн), сложной экономической ситуацией в связи с введением карантинных мер, а также резким ростом стоимости природного газа.

Кроме того, законопроект призван урегулировать проблему образования и накопления задолженности операторов газораспределительных систем перед Оператором ГТС в размере в размере 3,56 млрд грн за 202у года и первый квартал 2021 года, который имеет тенденцию к росту.

Для решения этих проблем законопроектом предлагается создать законодательные основания для урегулирования долгов на рынке природного газа с учетом факторов их возникновения, обеспечить условия, необходимые для окончательного открытия рынка природного газа, а также создать условия для выполнения оператором газотранспортной системы обязательств по содержанию в надлежащем состоянии ГТС.

Проектом закона предусматривается установить порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке, а также на законодательном уровне закрепить пути и механизмы урегулирования такой задолженности, а именно:

проведение взаиморасчетов с привлечением средств государственного бюджета;

реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;

списание пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, подлежащей урегулированию согласно закону при условии погашения тела долга;

приостановку исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в части взыскания задолженности за газ.

Согласно документу, такие взаиморасчеты будут проводится после верификации долгов участников рынка в порядке и на условиях, утвержденных Кабинетом министров за счет средств специального фонда государственного бюджета.

При этом Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.