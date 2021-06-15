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Рада одобрила законопроект об урегулировании долгов за газ на 100 миллиардов

Рада одобрила законопроект об урегулировании долгов за газ на 100 миллиардов

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, документ призван создать урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков, общий объем которой по состоянию на 1 мая 2021 года может превысить 100 млрд грн.

В частности, общий долг теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ на 1 апреля 2021 года составил более 58 млрд грн, в том числе 8 млрд грн – пени и штрафные санкции. При этом задолженность, образованная после 1 июля 2016 года, не подлежащая реструктуризации на существующих условиях, составляет около 40 млрд грн.

Кроме того, наблюдается и значительный рост задолженности предприятий теплоснабжения за услуги по распределению природного газа перед операторами газораспределительных систем, которая по состоянию на 1 февраля 2021 года составляет 1,06 млрд грн.

Авторы документа поясняют такой низкий уровень расчетов предприятий теплоэнергетики за потребленный газ низкой платежной дисциплиной со стороны потребителей тепловой энергии, включая население (по состоянию на 1 февраля долг составляет 26,6 млрд грн), сложной экономической ситуацией в связи с введением карантинных мер, а также резким ростом стоимости природного газа.

Кроме того, законопроект призван урегулировать проблему образования и накопления задолженности операторов газораспределительных систем перед Оператором ГТС в размере в размере 3,56 млрд грн за 202у года и первый квартал 2021 года, который имеет тенденцию к росту.

Для решения этих проблем законопроектом предлагается создать законодательные основания для урегулирования долгов на рынке природного газа с учетом факторов их возникновения, обеспечить условия, необходимые для окончательного открытия рынка природного газа, а также создать условия для выполнения оператором газотранспортной системы обязательств по содержанию в надлежащем состоянии ГТС.

Проектом закона предусматривается установить порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке, а также на законодательном уровне закрепить пути и механизмы урегулирования такой задолженности, а именно:

  • проведение взаиморасчетов с привлечением средств государственного бюджета;
  • реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;
  • списание пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, подлежащей урегулированию согласно закону при условии погашения тела долга;
  • приостановку исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в части взыскания задолженности за газ.

Согласно документу, такие взаиморасчеты будут проводится после верификации долгов участников рынка в порядке и на условиях, утвержденных Кабинетом министров за счет средств специального фонда государственного бюджета.

При этом Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.

Автор: 

ВР (2865) газ (7923) опалення (561) парламент (1948) опалювальний сезон (1149) Тарифи на газ (713)


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Топ коментарі
+10
п.с. "законопроект об урегулировании долгов за газ на 100 миллиардов" - правильно читать так:

п.с. законопроект "законопроект об СПИСАНИИ коломойскому, ахметову, пинчуку и прочим долгов за газ на 100 миллиардов грн - за счет повышения тарифов населению"
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15.06.2021 14:33
+9
Ми тут економимо-економимо, платимо копійочка в копійочку, а вони сотню міліардів списують. Може і мені не платити? Потім спишуть? Сумніваюсь
Зато з Нафтогаза треба було вигризати 10 млрд., напевно, що Фірташу віддати
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15.06.2021 14:15
+9
это следствие "барьбы с алигархами" зеленского... оно так "борется", что списывает им долги на 100 млрд.грн и ПОВЫШАЕТ тарифы для населения на 40-60%, в т.ч. на э/э и отопление.. - а то ж коломойше и ахметову население мало плати..
да и зеленский лишь раз в год самолетами кэш вывозит в офшоры омана и Катара..
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15.06.2021 14:30
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Благі наміри, якими скористаються шахраї і аферисти на газовому ринку, а бариги наживуть нові капітали.
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15.06.2021 13:35 Відповісти
Маю великі сумніви, що навіть в апріорі, ці наміри "благі".
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15.06.2021 13:40 Відповісти
это следствие "барьбы с алигархами" зеленского... оно так "борется", что списывает им долги на 100 млрд.грн и ПОВЫШАЕТ тарифы для населения на 40-60%, в т.ч. на э/э и отопление.. - а то ж коломойше и ахметову население мало плати..
да и зеленский лишь раз в год самолетами кэш вывозит в офшоры омана и Катара..
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15.06.2021 14:30 Відповісти
п.с. "законопроект об урегулировании долгов за газ на 100 миллиардов" - правильно читать так:

п.с. законопроект "законопроект об СПИСАНИИ коломойскому, ахметову, пинчуку и прочим долгов за газ на 100 миллиардов грн - за счет повышения тарифов населению"
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15.06.2021 14:33 Відповісти
Ми тут економимо-економимо, платимо копійочка в копійочку, а вони сотню міліардів списують. Може і мені не платити? Потім спишуть? Сумніваюсь
Зато з Нафтогаза треба було вигризати 10 млрд., напевно, що Фірташу віддати
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15.06.2021 14:15 Відповісти
Ще разок за зeлyпу проголосуй, може в цей раз допоможе
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16.06.2021 11:03 Відповісти
Коротше кажучи, ці 100 млрд. надрукують, чи то виймуть із наших кишеней.
Ну, я би іще промовчав, якщо би то було на озброєння, на армію, ті самі ракети Нептун, снаряди, а тут то "Велике крадівництво", то президентський університет, то 1 млрд. дерев. Тепер 100 млрд грн. списати.
Що не день, то сюрприз. Таке враження, що Зеленський уявляє із себе таго себе філантропа - мультиміліардера, який не знає куди гроші діти. Айкосів покурив, і давай-ка міліард туди, потім іще і іще
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15.06.2021 14:46 Відповісти
А на сколько откатали.
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15.06.2021 15:42 Відповісти
население должно 26 ярдов, а долг за газ 100 ярдов. 74 ярда спистил фирташ и зеленые я так понимаю?
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15.06.2021 16:01 Відповісти
З надр України мародери-злодії розкрадають наш газ, а нам потрібно за нього ще й платити.
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15.06.2021 19:38 Відповісти
Это потери или недополученная выгода? И главное чья? Фирташа? Чтобы не было таких задолженностей , уменьшите свои аппетиты и снизьте стоимость НАШЕГО газа и перестаньте выламывать руки за транспортировку газа по НАШИМ трубам!
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15.06.2021 20:05 Відповісти
ОблГазы Ахметова, Фирташа, Коломойского получат из бюджета 100 миллиардов за долги заводов Ахметова, Фирташа, Коломойского.
А у ЛОХтората будут квартиры отбирать из-за задолженностей по отопления.
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16.06.2021 09:06 Відповісти
Мы ТЕРпилы платиш те в карман вовка спишет от кодла
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16.06.2021 09:55 Відповісти
распил 100 лярдов
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16.06.2021 10:52 Відповісти

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