Рада утвердила изменения в налоговое соглашение с Нидерландами

Верховная Рада ратифицировала Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Королевством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0090 в целом проголосовали 344 народных депутата.

Указанный протокол был подписан еще в марте 2018 года.

Протокол предусматривает налогообложение дивидендов по ставке 5%, если фактическим владельцем дивидендов является компания, которая владеет непосредственно не менее 20% капитала компании, выплачивающей дивиденды и 15% – во всех остальных случаях (исключено положение о налогообложении дивидендов по ставке 0%).

Кроме того, увеличен размер ставки налогообложения процентов – с 2% до 5%, установлены ставки налогообложения роялти на уровне 5% и 10% (исключено положение о налогообложении роялти по ставке 0%).

Протокол также включает новую редакцию статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей Сторон по обмену налоговой информацией.

Ожидается, что вступление документа в силу позволит предотвращать уклонение от уплаты налогов с одновременным уменьшением давления на законопослушных налогоплательщиков, устранить налоговую дискриминацию, а также улучшить сотрудничество между налоговыми органами Украины и Нидерландов.