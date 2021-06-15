Рада ратифицировала договор об открытом небе с Молдовой

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о воздушном сообщении.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0097 в целом проголосовали 363 народных депутата.

Украина подписала указанное Соглашение с Молдовой о либерализации рынка авиационных перевозок еще в апреле 2018 года.

После вступления в силу Соглашение позволит либерализовать рынок воздушных перевозок между Украиной и Молдовой, усовершенствовать порядок регулирования регулярных воздушных перевозок между двумя странами; устранить ограничения по количеству рейсов, емкости и (или) типам воздушных судов, а также в части пунктов на территориях обеих стран при осуществлении регулярного воздушного сообщения; предусмотреть коммерческие аспекты деятельности авиапредприятий; перейти от процедуры утверждения тарифов к процедуре мониторинга тарифов, ограничить вмешательство авиационных властей в процесс формирования тарифов и тому подобное.