БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
260 0

Рада ратифицировала договор об открытом небе с Молдовой

Рада ратифицировала договор об открытом небе с Молдовой

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о воздушном сообщении.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0097 в целом проголосовали 363 народных депутата.

Украина подписала указанное Соглашение с Молдовой о либерализации рынка авиационных перевозок еще в апреле 2018 года.

После вступления в силу Соглашение позволит либерализовать рынок воздушных перевозок между Украиной и Молдовой, усовершенствовать порядок регулирования регулярных воздушных перевозок между двумя странами; устранить ограничения по количеству рейсов, емкости и (или) типам воздушных судов, а также в части пунктов на территориях обеих стран при осуществлении регулярного воздушного сообщения; предусмотреть коммерческие аспекты деятельности авиапредприятий; перейти от процедуры утверждения тарифов к процедуре мониторинга тарифов, ограничить вмешательство авиационных властей в процесс формирования тарифов и тому подобное.

Автор: 

ВР (2865) Молдова (581) парламент (1948) ратифікація (80)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 