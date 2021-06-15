Рада утвердила выход Украины из двух соглашений в рамках СНГ

Рада поддержала выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников СНГ в области защиты прав потребителей.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующих законопроектов №0085 и №0088 в целом проголосовали 331 и 344 народных депутата соответственно.

Проект №0085 предусматривает выход Украины из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей от 25 января 2000 года, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ и ратифицированного законом Украины от 7 марта 2002 года.

Проектом №0088 предлагается выйти из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, подписанного 19 ноября 2010 года в городе Санкт-Петербург и ратифицированного Верховной Радой Украины 21 декабря 2011 года.