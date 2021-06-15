Минэнерго просит 600 миллионов из бюджета на зарплаты работникам Восточного ГОКа

Министерство энергетики обратится к Министерству финансов с просьбой ускорить процесс выделения части средств в объеме 100 млн грн из общей необходимой суммы в 600 млн грн для решения проблемы с выплатой заработной платы работникам госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК").

Такое решение принято по результатам совещания под руководством первого заместителя министра Юрия Власенко по вопросам вывода "ВосГока" из кризиса, сообщает пресс-служба Минэнерго.

В министерстве напомнили, что в мае этого года Минфину и Кабинету министров было предложено обеспечить частичное покрытие затрат на производство уранового концентрата в объеме 600 млн грн за счет средств госбюджета.

Как сообщалось, госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2020 году снизило чистый убыток на 19,1% (на 130,07 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 550,2 млн грн.

Его чистый доход возрос на 8,3% (на 168,58 млн грн) – до 2,2 млрд грн, тогда как валовой убыток сократился на 32,6% (на 142,105 млн грн) – до 293,83 млн грн.

Предприятие в 2020 году снизило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 7,1% (на 57,2 тонн) по сравнению с 2019 годом – до 743,7 тонн.

Ожидается, что ВостГОК будет интегрирован в структуру ГП "НАЭК "Энергоатом".

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство составляет около 1 тыс. тонн.