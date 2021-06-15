"Центрэнерго" и Одесский припортовый завод готовы к приватизации, – Зеленский

Государственные пакеты акций в ПАО "Центрэнерго" и ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) готовы для продажи на приватизационных конкурсах.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", передает Интерфакс-Украина.

"Считаю, что важна приватизация "Центрэнерго". На сегодня мы почистили компанию от многих влиятельных групп и "Центрэнерго" открыто (для приватизации, – ред.)… Так же и Одесский припортовый завод. Я считаю, что он на сегодня готов", – сказал президент.

Зеленский отметил, что при продаже крупных предприятий важно не столько единоразовое получение максимально возможных средств, сколько обязательства потенциальных инвесторов вкладывать в модернизацию компаний с последующим стабильным получением налогов от их хозяйственной деятельности.

"Важно не сколько на входе получит государство, а сколько потом – от налогов ежемесячно, каждый год. Бизнес – это не про купи-продай, это не про посредничество, бизнес – это постоянное вкладывание денег в технологии, в идеи", – отметил глава государства.

Как сообщалось, в начале июня Верховный суд удовлетворил иск ОПЗ и Фонда госимущества (ФГИ) Украины и отказал компании Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа в выполнении решения Стокгольмского арбитража о взыскании свыше $300 млн с ОПЗ за поставки газа.

По словам главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, это очень важное решение для проведения прозрачной приватизации завода, так как теперь любой потенциальный покупатель может быть уверен: его право собственности на ОПЗ не смогут оспорить кредиторы.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.