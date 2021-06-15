Нацполиция разоблачила схему нелегального изготовления и продажи топлива

Национальная полиция под руководством Офиса генпрокурора обнаружила деятельность организованной преступной группы, участники которой незаконно изготовляли топливо и отмывали деньги, полученные преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что группа действовала с 2020 года по июнь 2021 года. В нее входили жители Черкасской и Харьковской областей.

Злоумышленники обманывали компании и людей, в основном фермером и аграриев, и под предлогом реализации нефтепродуктов надлежащего качества сбывали материалы, качество которых не соответствует ГСТУ. Полученные средства фигуранты присваивали и распоряжались ими по собственному усмотрению.

Правоохранители провели 18 обысков на территории Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей. Было изъято оборудование для массового производства топлива, что позволяло злоумышленникам перерабатывать более 24 тонн нефти в сутки. Также изъято около 12 тонн незаконной продукции, ее образцы и документы, с помощью которых легализировался незаконный сбыт некачественного горючего.

Участникам группировки грозит до 12 лет лишения свободы.