Авиакомпания МАУ закроет представительства в России и Китае
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) решила прекратить деятельность своего подразделения в Российской Федерации, располагающегося в Москве, а также столице Китайской народной республики Пекине.
Согласно сообщению авиакомпании в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял набсовет в связи с сокращением штата и снижением затрат на представительства, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, в сентябре 2020 года МАУ прекратила деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси, а в октябре – в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии.
Джерело: Интерфакс-Украина
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