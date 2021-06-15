БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 092 1

Авиакомпания МАУ закроет представительства в России и Китае

Авиакомпания МАУ закроет представительства в России и Китае

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) решила прекратить деятельность своего подразделения в Российской Федерации, располагающегося в Москве, а также столице Китайской народной республики Пекине.

Согласно сообщению авиакомпании в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял набсовет в связи с сокращением штата и снижением затрат на представительства, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года МАУ прекратила деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси, а в октябре – в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Китай (2122) росія (14175) МАУ (517) авіасполучення (2492)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 