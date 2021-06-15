Зеленский анонсировал новые законопроекты об олигархах

Президент Владимир Зеленский призывает на основе предложенного ним законопроекта об олигархах разработать пакет законодательных инициатив для преодоления олигархической системы.

Об этом президент заявил во время выступления на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", передает пресс-служба главы государства.

"Мы хотим страну нормальных работающих правил и законов, конкурентной экономики и независимых СМИ – открытых и свободных. Именно поэтому я сделал первый важный шаг, чтобы демонтировать определяющее влияние олигархов на жизнь, нашу политику и будущее государства – это закон об олигархах", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что этот закон – только начало, он должен стать фундаментом для нормативно-правовой базы, которая поставит на первое место защиту интересов Украины и всех налогоплательщиков.

"И лично я, и все наше общество ждет быстрых и понятных законодательных инициатив, которые должны ввести эффективные антитрастовые инструменты для преодоления олигархической системы", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, в начале июня неделе президент Владимир Зеленский внес в Раду так называемый законопроект об олигархах. Согласно документу, перечень олигархов будет утверждать СНБО. Такое предложение раскритиковал спикер парламента Дмитрий Разумков, указав, что таким образом процесс будет контролировать президент.

В то же время законопроект не предусматривает существенных ограничений для олигархов: внесенным в реестр лицам будет запрещено лично осуществлять взносы в поддержку политических партий или быть покупателями в процессе приватизации объектов большой приватизации.