S&P присвоило рейтинг будущим долларовым еврооблигациям "Укравтодора"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило рейтинг "В" еврооблигациям Государственного агентства автомобильных дорог Украины, которые "Укравтодор" планирует выпустить в долларах под суверенную гарантию.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает Интерфакс-Украина.

"Рейтинг выпуска приравнивается к долгосрочному суверенному кредитному рейтингу Украины в иностранной валюте (B/Стабильный/B), поскольку правительство предоставило своевременную, безусловную и безотзывную гарантию по облигации", - сказано в сообщении.

S&P также отмечает, что поскольку приравнивает рейтинг выпуска к суверенному рейтингу Украины, то невыплату основного долга или процентов эмитентом и гарантом в течение 30 дней будет рассматривать как суверенный дефолт.

Ранее сообщалось, что "Укравтодор" планирует осуществить выпуск еврооблигаций в долларах под суверенную гарантию и уже назначило его организаторами J.P. Morgan и украинские Dragon Capital и "Укрэксимбанк".