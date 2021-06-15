Минфин обсуждает условия участия ЕБРР в капитале "Ощадбанка"

"Ощадбанк", Минфин и ЕБРР готовятся к подписанию мандатного письма относительно условий будущего сотрудничества и предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции АО "Ощадбанк".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи главы министерства Сергея Марченко с управляющим директором ЕБРР по финансовым институтам Фрэнсисом Малижем.

"Минфин вместе с международными экспертами обновили стратегические принципы реформирования государственных банков, которые включают стратегии развития для каждого такого банка до 2024 года. На основе этого были подготовлены и утверждены Кабинетом министров основные направления деятельности "Ощадбанка", "Приватбанка" и "Укрэксимбанка" в 2021-2024 годах", - сказал Марченко.

Министр финансов отметил, что 15 июня была подана в Кабинет министров обновленная Стратегия развития АО "Ощадбанк" на 2021-2024 годы.

"Первоочередным приоритетом стратегии является преодоление кризиса. Банк будет фокусироваться на сохранении своего бизнеса и поддержке финансовой состоятельности. В долгосрочной перспективе АО "Ощадбанк" должно стать лидером на рынке за счет качественного обслуживания и конкурентоспособных продуктов. Также Стратегией предусмотрено крепкое присутствие в частном секторе - более 80% кредитного портфеля от частного бизнеса", - сказал Марченко.

Он добавил, что в ближайшие дни ожидается принятие зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта, направленного на вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, что обеспечит выполнение одного из важных условий продолжения успешного сотрудничества с ЕБРР.

Также во время встречи министр рассказал о разработке трех документов с целью установления правовой процедуры для Министерства финансов ежегодно проводить оценку результатов деятельности наблюдательного совета государственных банков: процедура оценивания, техническое задание для независимого внешнего эксперта, процедура отбора независимого внешнего эксперта. Оценивание проводится с целью повышения качества функционирования наблюдательного совета как органа управления банка и его эффективности, повышения уровня корпоративного управления в банке.

Как сообщалось, еще в ноябре 2016 года Министерство финансов подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о поддержке "Ощадбанка", а в мае 2018 года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения.

Министерство финансов в феврале 2018 года в рамках обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора запланировало постепенное включение "Ощадбанка" в систему Фонда гарантирования вкладов.

Согласно меморандуму с МВФ, заключенному в декабре того же года, полную государственную гарантию депозитов физических лиц в "Ощадбанке" предполагалось отменить до конца 2019 года.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал в рейтинге второе место (279,7 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.