Передача вокзалов в концессию может растянуться на три года, – глава "Укрзализныци"

АО "Укрзализныця" планирует передать в концессию 11 вокзалов, этот процесс может занять от года до трех лет.

Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик, предает Интерфакс-Украина.

По его словам, процесс концессии является долгосрочным проектом сотрудничества со стратегическими инвесторами и требует тщательной подготовки.

"Аренда площадей на вокзалах не отрицает концессию. Потому, что концессия будет требовать дополнительного времени, чтобы ее подготовить. Наши ожидания – это, минимум, год, реалистично это два, а может даже три года", – сказал Юрик.

Глава "Укрзализныци" уточнил, что в договорах на аренду вокзальных площадей "Укрзализныця" предусматривает право одностороннего расторжения договора в случае, если вокзал будет передаваться в долгосрочную концессию.

"Мы будем это делать в координации с арендаторами, никто никого не будет выселять заблаговременно, не предупредив. Наша цель – привлечь инвесторов, предоставить качественные услуги пассажирам и получить прибыль для компании", – заверил Юрик.

Он напомнил, что всего планируется передача в аренду коммерческих площадей 24 вокзалов, которая пройдет в пять этапов.

На первом этапе, в июне 2021 года, планируется передать в аренду 8,4 тыс. кв. м на вокзалах "Казатин", "Запорожье-1", "Днепр-Главный", "Хмельницкий" и "Сумы". Второй этап, в июле, предусматривает передачу в аренду 10,2 тыс. кв. м на вокзалах "Белая Церковь", "Полтава", "Тернополь", "Ривне", "Фастов", "Винница", "им. Тараса Шевченко", "Чоп", "Ужгород", "Черновцы" и "Коломыя".

Третий этап (начало августа) – 12,3 тыс. кв. метров вокзалов "Ивано-Франковск", "Одесса-Главная", "Николаев" и "Львов". Четвертый этап (конец августа) – 10,7 тыс. кв. м вокзалов "Жмеринка", "Херсон", "Киев-Пассажирский" и "Харьков". Последний этап начнется в августе и имеет целью передачу в аренду площадей еще на 84 вокзалах.

Глава компании отметил, что процесс передачи в аренду будет проходить через систему "ProZorro.Продажи". При этом общий вид объектов, которые будут размещаться на указанных площадях будет обязательно согласовываться с компанией для соблюдения, так называемого, единого визуального кода.

Как сообщалось, от передачи в аренду указанных площадей на 24 вокзалах "Укрзализныця" планирует получать в месяц не менее 8,4 млн грн, а в год – более 100 млн грн.