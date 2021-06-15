СБУ разоблачила на взятке руководство одного из предприятий Минобороны. ВИДЕО
Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины. По предварительным подсчетам, злоумышленники наносили государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
СБУ стало известно, что директор предприятия и и.о. главного инженера наладили схему получения "откатов". В обход установленной процедуры, без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины, они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Цена услуг зависела от масштабности арендованных площадей.
Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения 52 тыс. грн неправомерной выгоды.
В ходе санкционированных следственных действий по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастности и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила должностных лиц предприятия Минобороны на хищении госсредств. Схема заключалась в хищении государственных средств во время незаконного использования фондов Минобороны.
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