Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Розничные сети АЗС во вторник, 15 июня, снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть АЗС "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 7-10 копеек – до 14,92 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Николаевской области, где ресурс подешевел на 50 коп. – до 14,95 грн/л. В некоторых других регионах продукт подешевел на 5-40 коп./л.

Кроме того, автогаз в сети UPG подешевел на 30 коп. – до 15,65 грн/л, в сети KLO – на 50 коп., до 15,69 грн/л.

Сети "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, Mango и "Татнефть-АЗС-Украина" снизили цены в среднем на 15-20 копеек за литр.

В итоге средняя стоимость СУГ по Украине 15 июня снизилась на 5 коп. и составила 15,61 грн/л.

По данным "А-95", импорт автогаза в Украину за первые 13 дней июня составил 63 тыс. тонн, что больше объемов аналогичного периода мая на 11,6 тыс. тонн. В том числе импорт СУГ из России вырос в 2,5 раза – до 27 тыс. тонн. В то же время импорт казахстанского ресурса сократился на 11% и составил 19 тыс. тонн. Импорт из Беларуси вырос на 9% и составил 10,5 тыс. тонн.