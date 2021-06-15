СБУ обнаружила попытку нелегального вывоза комплектующих к военной технике

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли на Закарпатье попытку незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Среди изъятого: прибор наблюдения для самоходной артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для осуществления контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей.

"Все это местный житель хотел скрытно вывезти в одну из стран Евросоюза и пытался сделать это в обход обязательного экспортного контроля. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на пункте пропуска", – сказано в сообщении.

Следователями органов безопасности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщалось, контрразведчики Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили и остановили канал незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров.