Рада разблокировала подписание закона об обличителях коррупции с предложениями Зеленского

Верховная Рада рассмотрела и отклонила проект постановления об отмене своего решения от 1 июня о принятии в целом законопроекта №3450 с предложениями президента к законопроекту "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей".

На заседании во вторник депутаты отклонили проект постановления об отмене голосования за закон, зарегистрированный внефракционным народным депутатом Александром Дубинским, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, согласно новой редакции законопроекта, передача сообщений, в том числе анонимных, о возможных фактах коррупционных правонарушений осуществляется через открытый для круглосуточного доступа единый портал сообщений обличителей и специальной телефонной линии.

Информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, полученная через регулярные каналы сообщений такой информации, вносится в единый портал сообщений обличителей уполномоченными на это лицами соответствующих субъектов.

При использовании лицами каких-либо других способов осуществления сообщений о возможных фактах коррупционных правонарушений (отправлении сообщений, в том числе анонимных, в бумажной или электронной форме или во время личного приема, через специальную телефонную линию и др) им гарантируется соблюдение условий конфиденциальности и анонимности.

В частности, из проекта документа изъяли требование к "достоверности" фактов, сообщенных обличителем коррупции, а также об обязанности такого лица сообщать возможных коррупционных нарушениях непосредственно своему руководству.

Документ также детализирует требования к защите персональных данных обличителей в соответствующем едином реестре сообщений о коррупции.

Напомним, в начале марта президент Владимир Зеленский ветировал и вернул в Верховную Раду со своими предложениями указанный законопроект, который был принят в парламенте 4 февраля 2021 года.

При этом во время обсуждения законопроекта во втором чтении народные депутаты согласились внести в законопроект некоторые правки, предложенные народным депутатом Сергеем Власенко (фракция "Батькивщина"), которые отменяли анонимность обличителей коррупции, а также вводили требования к "достоверности" сообщаемых ими фактов.